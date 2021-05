Vaccini | la denuncia di due sanniti over 60 | “Aspettiamo da un mese e mezzo | nessuna chiamata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ci siamo iscritti unfa sulla piattaforma regionale per le vaccinazioni, ma ad oggi non siamo stati chiamati. Perchè?”. Due60, Antonio Micco e Caterina Girardi, hanno inviato una lettera in redazione per segnalare un presunto disservizio o ritardo. Sta di fatto che la coppia, che dice di essere in possesso della mail di riscontro della regolarità della loro iscrizione, ancora non è stata convocata. L’allarme è scattato nel momento in cui hanno appreso che non solo da pochi giorni sono state aperte le iscrizioni per gli50, ma che già in molti sono stati chiamati e vaccinati o presso la ex Caserma Pepicelli o presso l’ambulatorio di via Minghetti. Del resto, che queste prime vaccinazioni per gli50 siano ...