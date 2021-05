Vaccini | il ritmo delle 500mila dosi è durato solo due giorni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo l’exploit del 29 e del 30 aprile, in cui l’Italia ha raggiunto l’obiettivogiornaliere somministrate, ildella campagna vaccinale rallenta di nuovo. Da un lato, nel fine settimana si registrano fisiologicamente meno somministrazioni, dall’altro, non scorre sempre tutto liscio nelle Regioni nonostante i target fissati a livello commissariale. E i bilanci, dicono dalla struttura guidata dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, “è meglio farli settimanalmente”, riporta il Fatto Quotidiano. Così nelle ultime 24 ore sono state 411.275 ledi vaccino somministrate, domenica 2 maggio erano state poco più di 366mila, quasi 400mila lunedì. Una battuta d’arresto dovuta anche al fatto che moltepersone prenotate, alla fine, ...

Advertising

pietroraffa : ?? 497.333 mila dosi di vaccini somministrate ieri - dato parziale, destinato a crescere. È una bellissima notizia… - ClaudioBollenti : RT @sole24ore: ?? Superate le 22 milioni di dosi somministrate con le 411.275 iniettate ieri. A questo ritmo immunità di gregge entro settem… - MicheleSolari70 : RT @sole24ore: ?? Superate le 22 milioni di dosi somministrate con le 411.275 iniettate ieri. A questo ritmo immunità di gregge entro settem… - alcinx : RT @sole24ore: ?? Superate le 22 milioni di dosi somministrate con le 411.275 iniettate ieri. A questo ritmo immunità di gregge entro settem… - sole24ore : ?? Superate le 22 milioni di dosi somministrate con le 411.275 iniettate ieri. A questo ritmo immunità di gregge ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritmo

Il Sole 24 ORE

...della Regione Attilio Fontana aggiungendo che 'purtroppo non riusciamo a mantenere ildelle ...Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale dei brevetti'per i...Lo annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana aggiungendo che 'purtroppo non riusciamo a mantenere ildelle 100mila dosi al giorno, al momento ne facciamo 85mila'. Il target, precisa ...L'istituto vede l'uscita dalla crisi nel 2021 ma mette in guardia da un eccessivo ottimismo. Mantiene una politica "molto accomodante" ed è pronta a intervenire ancora, se necessario ...La ripresa globale e gli stimoli spingono la ripresa dell'Eurozona. L’aumento dell'inflazione non preoccupa, le pressioni rimangono contenute. La Bce nel breve vede, però, l’aumento dei contagi, le mi ...