(Di giovedì 6 maggio 2021) In Lombardia dai cittadini tra i 50 e i 59 anni possono cominciare a prenotarsi per la vaccinazione anti - Covid. Lo annuncia il presidente della Regione Attilioaggiungendo che '...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Fontana: 'Da lunedì apriamo le prenotazioni ai 50-59enni' #vaccini - ansa_lombardia : ++ Vaccini: Fontana, lunedì apriremo prenotazioni a 50-59enni ++ - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Il 10 maggio apriremo prenotazioni vaccini per 50-59enni' - MediasetTgcom24 : Vaccini, Fontana: 'Da lunedì apriamo le prenotazioni ai 50-59enni' #vaccini - AnsaLombardia : ++ Vaccini: Fontana, lunedì apriremo prenotazioni a 50-59enni ++. 'Target abbassato, non manteniamo le 100mila dosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Fontana

Il target, precisa, 'è stato abbassato dal generale Figliuolo, ma la Lombardia è l'unica con altre due ad aver mantenuto e superato quel target'.ha aggiunto che "purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno, al momento ... Sull'allungamento a 42 giorni tra le due dosi deiPfizer e Moderna, "per chi ha già ...l presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato l’apertura da lunedì delle prenotazioni dei vaccini anticovid per gli over 50 della Lombardia, i cittadini della fascia di età tra 50 e 59 anni ...In Lombardia da lunedì i cittadini tra i 50 e i 59 anni possono cominciare a prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid. Lo annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana aggiungendo che "purtrop ...