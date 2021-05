Vaccini, Figliuolo: prenotazioni over 50 (nati fino al 1971) da lunedì 10 maggio. Ma la Toscana è pronta? (Di giovedì 6 maggio 2021) Annuncio del generale Figliuolo: da lunedì 10 maggio partiranno le prenotazioni, in tutta Italia, per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Il Commissario per l'Emergenza ha sottolineato che si tratterà di un'apertura graduale, resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie. La Toscana saprà rispondere positivamente? L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Annuncio del generale: da10partiranno le, in tutta Italia, per le vaccinazioni degli50, dunque per tutti coloro che sonoal. Il Commissario per l'Emergenza ha sottolineato che si tratterà di un'apertura graduale, resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie. Lasaprà rispondere positivamente? L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - TgLa7 : #Vaccini, #Figliuolo: dal 10 maggio prenotazioni per over 50 - matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - zazoomblog : Vaccini Covid Figliuolo accelera: Da lunedì prenotazioni per gli over 50. La situazione nelle Marche - #Vaccini… - blogLinkes : Covid: 11.807 positivi, 258 vittime. Figliuolo: 'Dal 10 maggio prenotazioni vaccini per over 50' -