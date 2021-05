Vaccini dai medici di famiglia | il segretario Comegen | ' Ci hanno lasciato senza dosi'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nuovo hub vaccinale al Parco San Paolo, il medico di: 'Qui vaccineremo i nostri pazienti' 23 aprile 2021 A Napoli taxi gratis per over 80 che devono raggiungere i centri vaccinali 29 aprile ...

Advertising

La7tv : #coffeebreak @NFratoianni 'La ricerca dei #vaccini è finanziata con una compartecipazione pubblica, lo stato itali… - matteorenzi : Ecco la replica del #Tg2Post di stasera amici. Tanti argomenti, dai vaccini al coprifuoco, dalla Giustizia a... Che… - infoitsalute : Vaccini per i cittadini dai 60 ai 64 anni, in poche ore oltre 2600 prenotazioni nel Piacentino - alcap2015 : @CottarelliCPI A cosa si deve questa fissazione sul ruolo dei singoli? Il numero di vaccinazioni dipende dai vaccin… - SI_italianaBS : RT @GiovanniPaglia: “Le circostanze straordinarie della pandemia richiedono misure straordinarie”. Con queste parole Biden apre alla rimozi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dai

Il Sole 24 ORE

Alla sanità vanno infine 5 miliardi, di cui 2,8 aie ai farmaci anti - Covid. Il Senato è ... i bus turistici, le città d'arte e per le start up 'esodate'ristori. Prorogate le concessioni ...06 mag 14:42 Putin: "Sosteniamo l'idea del libero accesso ai" La Russia è pronta a sostenere l'idea di eliminare la protezione dei brevetticontro il coronavirus. Lo ha detto il ...Vaccini nel Lazio, entro luglio dosi anche per i 30enni ... mentre l’80% della popolazione target sarà immunizzata entro agosto, ovvero tutti i vaccinabili dai 18 anni in su”, ha spiegato l’assessore.«Lunedì 10 maggio apriremo la prenotazione per la vaccinazione dei cittadini appartenenti alla fascia di età 50-59 anni». Lo ha annunciato il presidente della Lombardia Attilio Fontana. La campagna va ...