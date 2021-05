Vaccini, da lunedì prenotazioni per gli ultracinquantenni Annuncio del commissario Figliuolo (Di giovedì 6 maggio 2021) Il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti corona virus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che dal 10 maggio sarà possibile, a livello nazionale, la prenotazione da parte degli over 50. Saranno le Regioni a disporre le rispettive modalità. L'articolo Vaccini, da lunedì prenotazioni per gli ultracinquantenni <small class="subtitle">Annuncio del commissario Figliuolo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilstraordinario per la campagna vaccinale anti corona virus, Francesco Paolo, ha annunciato che dal 10 maggio sarà possibile, a livello nazionale, la prenotazione da parte degli over 50. Saranno le Regioni a disporre le rispettive modalità. L'articolo, daper gli del proviene da Noi Notizie..

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - repubblica : Da lunedì vaccini in tutta Italia anche per i cinquantenni. Si aspetta l'abbassamento dell'età per AstraZeneca - JOvincello95 : RT @repubblica: Da lunedì vaccini in tutta Italia anche per i cinquantenni. Si aspetta l'abbassamento dell'età per AstraZeneca https://t.co… - twittanto2 : @settemari @nzingaretti @RegioneLazio Bla bla bla. Da lunedì vaccini over 50. Le chiacchiere stanno a zero -