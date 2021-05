Vaccini Covid per over 50 | Figliuolo | Dal 10 maggio via alle prenotazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

COME PRENOTARE IL VACCINO A partire dal prossimo 10 maggio, la Struttura Commissariale ha disposto l'avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli over 50 del vaccino anti -- ...Sul fronte, 'al 5 maggio (aggiornamento ore 6.11), il 25,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 15.200.724) e il 10,9% ha completato il ciclo vaccinale (n. 6.522.822),...Sono 247 le piccole e medie imprese della Sardegna, con un totale di oltre 2.500 lavoratori dipendenti, che hanno aderito all'iniziativa per le vaccinazioni in azienda, promossa da Confapi Sardegna tr ...Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.585, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.082.198 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...