Vaccini Covid per categorie lavorative: da quali si potrebbe partire? Il piano (Di giovedì 6 maggio 2021) Vaccini Covid: ripartono le somministrazioni per gli insegnanti e torna a scaldarsi il tema relativo all’articolazione del piano vaccinale in base alle categorie lavorative e non – o almeno non soltanto – per classi di età o situazioni di “vulnerabilità”. Toccherebbe all’Inail definire quelle prioritarie sul fronte immunizzazione. Vaccini Covid: ripartono le somministrazioni per gli insegnanti Vaccini Covid: a darne notizia è stato lo stesso Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, da oggi giovedì 6 maggio, ripartono le prenotazioni per professori universitari, insegnanti della scuola e personale non docente. Si parla di circa 39mila persone che erano rimaste escluse dalla campagna vaccinale per via ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021): ripartono le somministrazioni per gli insegnanti e torna a scaldarsi il tema relativo all’articolazione delvaccinale in base allee non – o almeno non soltanto – per classi di età o situazioni di “vulnerabilità”. Toccherebbe all’Inail definire quelle prioritarie sul fronte immunizzazione.: ripartono le somministrazioni per gli insegnanti: a darne notizia è stato lo stesso Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, da oggi giovedì 6 maggio, ripartono le prenotazioni per professori universitari, insegnanti della scuola e personale non docente. Si parla di circa 39mila persone che erano rimaste escluse dalla campagna vaccinale per via ...

Advertising

peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - LiaQuartapelle : Nessuno è a protetto contro il covid finché tutti non siamo protetti. Con la decisione di @JoeBiden @POTUS di sos… - lucaberta : @Nicola_Bressi il vaccino COVID-19 al momento, malgrado qui in Svizzera lo posso avere immediatamente, perché regna… - AlexSanna38 : Bloccato per 24 ore da #Twitter : la mia 'colpa' è aver diffuso il video in cui alcuni cittadini indiani si ribella… -