Vaccini Covid | in Lombardia prenotazioni per 50-59enni La situazione nelle altre Regioni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dato l'imminente arrivo di 2,5 milioni di dosi, in tutta Italia si accelera sulla campagna vaccinale. In Campania e Sicilia previste inoculazioni di massa per gli abitanti delle isole minori. Secondo l'Osservatorio malattie rare (Omar), ci sono però "notevoli discrepanze" da zona a zona per la copertura di soggetti fragili e caregiver

Dato l'imminente arrivo di 2,5 milioni di dosi, in tutta Italia si accelera sulla campagna vaccinale. In Campania e Sicilia previste inoculazioni di massa per gli abitanti delle isole minori. Secondo ...Ieri l'apertura degli Stati Uniti alla revoca dei brevetti suianti -ha avuto effetto sui produttori. Cali per Moderna, Biontech e Novavax. Sulla parità Pfizer. Anche oggi, come ..