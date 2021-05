Advertising

peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - luigidimaio : Serve un libero accesso ai brevetti sui vaccini anti covid ?? - zazoomblog : Vaccini Covid Figliuolo accelera: Da lunedì prenotazioni per gli over 50. La situazione nelle Marche - #Vaccini… - Giusepp85356646 : RT @liliana_barona: ANONIMOUS AIUTA COLOMBIA?? #Terremoto #piudonnecomegiulia #stefyonedance #6maggio #6maggio #aDuePassiDa #vaccini #QEPD… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

L 'apertura dell'Amministrazione Biden alla condivisione delle licenze del Big Pharma suianti -invia un buon segnale per il mondo su questo fronte, ma senza i più complessi ...Ansa . Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 , dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. È quanto ha disposto la struttura del ...L'età media nei nuovi positivi è di 38,3 anni. 19 decessi. Vaccinazioni: oltrepassato 1 milione e 800mila dosi somministrate ...Sono 247 le piccole e medie imprese della Sardegna, con un totale di oltre 2.500 lavoratori dipendenti, che hanno aderito all'iniziativa per le vaccinazioni in azienda, promossa da Confapi Sardegna tr ...