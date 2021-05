Vaccini Covid | Biden sostiene la revoca dei brevetti Oms | “Momento monumentale”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Stati Uniti, l’Amministrazione di Joeappoggia ladeiper quanto riguarda icontro il. Joeè favorevole alladeiper quanto riguarda icontro il. E questa potrebbe essere una svolta epocale nella storia della pandemia. Iche ‘proteggono’ la proprietà intellettuale Iin questione sono quelli che tutelano la proprietà intellettuale in questo caso deicontro ilndo la tutela, in arte lo chiameremmo il diritto d’autore, per i Paesi sarebbe possibile produrre il vaccino anche in maniera autonoma. Sostanzialmente la ricetta ...

Advertising

peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - HuffPostItalia : La svolta di Joe Biden: sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid - medeadicyta : RT @FmMosca: ESISTE LA CURA *** STOP AI VACCINI *** Si può vaccinare con sieri sperimentasi SOLO se non esiste una cura, ora le prove che… - gidiperna : RT @albe_: Avevo sottovalutato #Biden. Sì alla sospensione dei brevetti di Big Pharma per i #vaccini anti-Covid @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Leggi Anche Giornata autismo, la solitudine delle famiglie aggravata dal: 'Le istituzioni siano più sensibili.? Ritardi e disparità inaccettabili' Qual è il compito dell'Osservatorio ...mettono al riparo non tanto dal contagio ma certamente da ungrave, e per questo il governo ha sempre indicato come priorità la protezione dei più anziani: messi in sicurezza loro, ...Come ripartirà la scuola a settembre? “L'obiettivo è avere tutti gli studenti in presenza, anche quelli delle superiori. E per farlo il nostro primo problema è garantire la sicurezza. La scuola oggi h ...E’ un’operatrice socio sanitaria 41enne di Atri, volontaria della Croce rossa, la prima in provincia di Teramo ad aver ricevuto il richiamo del vaccino AstraZeneca. «Ho visto con ...