Vaccini anche a Monreale, tre giorni al San Gaetano (Di giovedì 6 maggio 2021) Tre giorni Vaccini free a Monreale dagli over 50 in su. Lo annuncia il sindaco Arcidiacono: “Al via alla vaccinazione di massa, verranno utilizzati AstraZeneca, Pfizer e Moderna”. Verrà allestito per tre giorni nel Complesso Abbaziale di San Gaetano a Monreale un centro vaccinale, dove verranno vaccinati gli over 50 e tutti quelli previsti dal piano vaccinale nazionale. Ai soggetti verranno somministrati Vaccini, Astrazeneca, Pfizer e Moderna secondo l’anamnesi di ciascun cittadino. Le prenotazioni possono essere inviate alla mail del Comune di Monreale vaccino covid@Monreale.gov.it inserire dati e numeri telefonico per essere contattati. La procedura servirà per compilare gli elenchi da consegnare alla Asp “Il nostro obiettivo – ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 6 maggio 2021) Trefree adagli over 50 in su. Lo annuncia il sindaco Arcidiacono: “Al via alla vaccinazione di massa, verranno utilizzati AstraZeneca, Pfizer e Moderna”. Verrà allestito per trenel Complesso Abbaziale di Sanun centro vaccinale, dove verranno vaccinati gli over 50 e tutti quelli previsti dal piano vaccinale nazionale. Ai soggetti verranno somministrati, Astrazeneca, Pfizer e Moderna secondo l’anamnesi di ciascun cittadino. Le prenotazioni possono essere inviate alla mail del Comune divaccino covid@.gov.it inserire dati e numeri telefonico per essere contattati. La procedura servirà per compilare gli elenchi da consegnare alla Asp “Il nostro obiettivo – ...

