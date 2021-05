Vaccinazioni anti-Covid, riprendono le prenotazioni per il personale scolastico (Di venerdì 7 maggio 2021) “Riprende la campagna vaccinale anti-Covid della Regione Lombardia per il mondo della scuola. Venerdì 7 maggio, partiranno gli SMS con l’indicazione dell’appuntamento per la seconda dose del personale scolastico. Nei prossimi giorni sarà invece aperto il portale per il personale scolastico che era già stato inserito nella ‘White list’ prima delle modifiche del piano vaccinale del personale scolastico. In fase di prenotazione, sarà possibile scegliere la data e il centro vaccinale dove ricevere la prima dose”. Lo comunica la Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. SECONDE DOSI A partire da domani, dunque, il personale scolastico che ha già effettuato la prima dose riceverà un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) “Riprende la campagna vaccinaledella Regione Lombardia per il mondo della scuola. Venerdì 7 maggio, partiranno gli SMS con l’indicazione dell’appuntamento per la seconda dose del. Nei prossimi giorni sarà invece aperto il portale per ilche era già stato inserito nella ‘White list’ prima delle modifiche del piano vaccinale del. In fase di prenotazione, sarà possibile scegliere la data e il centro vaccinale dove ricevere la prima dose”. Lo comunica la Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. SECONDE DOSI A partire da domani, dunque, ilche ha già effettuato la prima dose riceverà un ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - infoitinterno : Vaccinazioni anti-Covid: riprendono le prenotazioni del personale scolastico - emiliaromagnago : Vaccinazioni anti Covid. In Emilia-Romagna prima giornata di prenotazioni per 60-64enni, alle 18 di ieri oltre 81mi… - infoiteconomia : Vaccinazioni anti Covid, da lunedì al via le prenotazioni per la fascia 50-59 anni -