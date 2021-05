USA, costo unitario del lavoro 1° trimestre -0,3%, produttività +5,4% (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel 1° trimestre del 2021 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata del 5,4% rispetto al trimestre precedente, dopo il -3,8% degli ultimi tre mesi del 2020, risultando migliore delle attese degli analisti che erano per un +4,3%. Rispetto allo stesso trimestre del 2020, la crescita è stata del 4,1%. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è diminuito dello 0,3% dopo il +5,6% del 4° trimestre 2020 e contro il -0,8% del consensus. Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel 1°del 2021 ladel settore non agricolo in USA è aumentata del 5,4% rispetto alprecedente, dopo il -3,8% degli ultimi tre mesi del 2020, risultando migliore delle attese degli analisti che erano per un +4,3%. Rispetto allo stessodel 2020, la crescita è stata del 4,1%. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, ilper unità diè diminuito dello 0,3% dopo il +5,6% del 4°2020 e contro il -0,8% del consensus.

