Ursino: "Luperto e Ounas torneranno al Napoli a fine stagione"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato un'intervista a Radio CRC sul futuro di Luperto e Ounas. È un peccato retrocedere avevamo le qualità per lottare per la salvezza sino alla fine. Adesso se la giocano Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina. Credo che il Benevento abbia qualcosa in meno rispetto alle altre. Abbiamo già in piedi discorsi per Simy e anche Messias può ambire a grandi palcoscenici. Luperto e Ounas hanno confermato le loro grandi qualità. A fine stagione torneranno a Napoli. Cosmi ha lavorato bene non abbiamo ancora deciso il futuro della panchina, perché il presidente Vrenna non l'ha ancora convocato. Aspettiamo di giocare le ultime quattro gare di campionato e poi ...

