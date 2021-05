Urbanista Los Angeles: le cuffie wireless si ricaricano con il Sole! (Di giovedì 6 maggio 2021) Queste nuove Urbanista Los Angelse sono le prime cuffie wireless al mondo con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la tecnologia Powerfoyle per offrire un’esperienza audio senza interruzioni. Una vera e propria innovazione! Urbanista, il marchio audio svedese lifestyle, annuncia il lancio di Urbanista Los Angeles, le prime cuffie al mondo, con cancellazione attiva del rumore wireless (active noise cancelling – ANC), che si auto-ricaricano, ovvero alimentate da materiale a celle solari Powerfoyle. Utilizzando un’avanzata tecnologia green, le Urbanista Los Angeles convertono tutte le forme di luce, provenienti da ambienti all’aperto e al chiuso, in energia per offrire un tempo di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021) Queste nuoveLos Angelse sono le primeal mondo con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la tecnologia Powerfoyle per offrire un’esperienza audio senza interruzioni. Una vera e propria innovazione!, il marchio audio svedese lifestyle, annuncia il lancio diLos, le primeal mondo, con cancellazione attiva del rumore(active noise cancelling – ANC), che si auto-, ovvero alimentate da materiale a celle solari Powerfoyle. Utilizzando un’avanzata tecnologia green, leLosconvertono tutte le forme di luce, provenienti da ambienti all’aperto e al chiuso, in energia per offrire un tempo di ...

