Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma è senza pretendenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il noto dating show di Canale 5, Uomini e Donne, non smette di avere colpi di scena: la nota e storica dama Gemma Galgani, del parterre del Trono Over, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 maggio 2021) Il noto dating show di Canale 5,, non smette di avere colpi di scena: la nota e storica damaGalgani, del parterre del Trono Over, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Rosskitty77 : RT @GPS_SPINATO: Doveva arrivare il giorno in cui non possedere 'la' carta per circolare farà chiarezza e stabilirà una volta per tutte la… - TgrRai : #VaccinoAntiCovid. Sono finora 6.765.958 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. 22.300.567 le somminis… -