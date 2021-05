UniCredit | il risiko? A fine anno Il piano e la leva accessoria M&A

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilbancario è nell’orizzonte della banca, ma non subito. Mentre la regia del governo Draghi si fa più attiva con le nuove norme in arrivo sulla dote fiscale (Dta) per accelerare le nozze fra istituti di credito (e piazzare la zoppicante Mps), il nuovo amministratore delegato diAndrea Orcel, da 20 giorni al timone della banca, sembra mettere nel breve l’accento su altre priorità. Certo l’interesse a rire i piccoli concorrenti in Italia Segui su affaritaliani.it

Come e perché il governo con il decreto Sostegni bis agevolerà le fusioni bancarie con le norme fiscali sulle Dta. Tutti i numeri e le stime degli analisti per i benefici di bilancio che avrebbero Uni ...Il risiko bancario è all'orizzonte di Piazza Gae Aulenti, ma non subito. Mentre la regia del governo Draghi si fa più attiva con le nuove norme in arrivo sulla dote fiscale (deferred tax asset) per ac ...