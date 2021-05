Una Vita: MARCIA e ISRAEL, il falso Santiago, si sposeranno? Anticipazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di scelte “clamorose” in arrivo nella telenovela Una Vita. Tra non troppo tempo, MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiedere a ISRAEL Becerra (Aleix Melè), il gemello del defunto marito Santiago, di sposarla. Una proposta, di per sé strana, che arriverà in un momento ben preciso delle storie ambientate a calle Acacias… Leggi anche: UNA Vita, Anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021 Una Vita, trame: MARCIA viene prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula Se diamo uno sguardo alle Anticipazioni si scopre che tutto partirà quando Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), grazie alla sua consulenza legale, farà sì che MARCIA venga prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di scelte “clamorose” in arrivo nella telenovela Una. Tra non troppo tempo,Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiedere aBecerra (Aleix Melè), il gemello del defunto marito, di sposarla. Una proposta, di per sé strana, che arriverà in un momento ben preciso delle storie ambientate a calle Acacias… Leggi anche: UNApuntata di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021 Una, trame:viene prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula Se diamo uno sguardo allesi scopre che tutto partirà quando Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), grazie alla sua consulenza legale, farà sì chevenga prosciolta dall’accusa di avere ucciso Ursula ...

Advertising

LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - NetflixIT : Scrivi qui il FILM che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ma anche di più. - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Ecuador La Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto in caso di stupro. In precedenza, l'aborto… - razorblack66 : RT @GeMa7799: ...e mai esistito un vaccino che richieda una seconda e terza dose e forse quarta? senza produrre immunità? e poi per tutta l… - fravella74 : RT @Teresio_Boccia: Un passo alla volta si impara tanto dalla vita....a due passi ancora meglio e ancora meglio se in due #aDuePassiDa… -