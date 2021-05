Una vita anticipazioni: Ursula scopre l’identità di Santiago, lo dirà a Felipe? (Di giovedì 6 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto Marcia ha capito che Santiago non è suo marito e anche Ursula lo ha scoperto. Si tratta di un impostore che è stato assoldato da Genoveva. La Dicenta adesso conosce la verità. Marcia non sa che cosa fare, vorrebbe dire a Felipe tutto ma sa anche che Genoveva è incinta e che quindi a pagare potrebbe essere un bambino innocente ( sempre che poi questo figlio sia di Felipe, visto che Genoveva ha avuto rapporti con Santiago nello stesso periodo). Carmen e Lolita quindi provano a consolare Marcia che però al momento non ha raccontato nulla della sua storia, lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 7 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto Marcia ha capito chenon è suo marito e anchelo ha scoperto. Si tratta di un impostore che è stato assoldato da Genoveva. La Dicenta adesso conosce la verità. Marcia non sa che cosa fare, vorrebbe dire atutto ma sa anche che Genoveva è incinta e che quindi a pagare potrebbe essere un bambino innocente ( sempre che poi questo figlio sia di, visto che Genoveva ha avuto rapporti connello stesso periodo). Carmen e Lolita quindi provano a consolare Marcia che però al momento non ha raccontato nulla della sua storia, lo ...

