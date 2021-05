Una Vita anticipazioni settimanali 10 – 16 maggio 2021: Marcia ritroverà l’amore (Di giovedì 6 maggio 2021) Eccoci puntuali, alle anticipazioni della soap Una Vita, relative alla settimana dal 10 al 16 maggio 2021. Saranno parecchie le novità ad Acacias, nella settimana vicina al Santo Natale. Mentre sia i borghesi che abitano in ricche dimore, che le domestiche in soffitta si stanno preparando alla festività, ci sarà una buona notizia per Marcia. Israel dichiarerà il suo amore, per la vedova del fratello. La giovane, benchè sia ancora adirata dalla bugia e dallo scambio di identità, non abbandonerà suo cognato e amante.Ursula tramerà contro Genoveva Ursula non smetterà di tramare contro la sua rivale Genoveva. Delle due non sappiamo chi sia la più perfida, l’anziana istitutrice insinuerà che il padre del bambino che la Salmeron sta aspettando non sia Felipe. La Dicenta dirà che il sangue del ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Eccoci puntuali, alledella soap Una, relative alla settimana dal 10 al 16. Saranno parecchie le novità ad Acacias, nella settimana vicina al Santo Natale. Mentre sia i borghesi che abitano in ricche dimore, che le domestiche in soffitta si stanno preparando alla festività, ci sarà una buona notizia per. Israel dichiarerà il suo amore, per la vedova del fratello. La giovane, benchè sia ancora adirata dalla bugia e dallo scambio di identità, non abbandonerà suo cognato e amante.Ursula tramerà contro Genoveva Ursula non smetterà di tramare contro la sua rivale Genoveva. Delle due non sappiamo chi sia la più perfida, l’anziana istitutrice insinuerà che il padre del bambino che la Salmeron sta aspettando non sia Felipe. La Dicenta dirà che il sangue del ...

