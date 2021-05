Una Vita, anticipazioni oggi 6 maggio: Liberto tradisce di nuovo Rosina? (Di giovedì 6 maggio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Rosina si precipita all’atelier di Maite convinta che la pittrice e il marito abbiano una tresca. In realtà i due si incontrano non come amanti, ma come possibili e futuri soci di una galleria d’arte. Emilio ha scoperto Margarita mentre versava del veleno nel tè Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)“Una”, puntata del 62021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10?si precipita all’atelier di Maite convinta che la pittrice e il marito abbiano una tresca. In realtà i due si incontrano non come amanti, ma come possibili e futuri soci di una galleria d’arte. Emilio ha scoperto Margarita mentre versava del veleno nel tè Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - NetflixIT : Scrivi qui il FILM che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ma anche di più. - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Ecuador La Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto in caso di stupro. In precedenza, l'aborto… - pippocalippo_ : 6 maggio 1976, in Friuli nessuno sapeva che la vita, da un momento dall’altro, non sarebbe stata più la stessa. La… - Mariusmaior1 : Che è una sua scelta di vita, che altro. Mio figlio è sempre mio figlio, indipendentemente da chi si porta a letto.… -