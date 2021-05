Una Vita, anticipazioni 7 maggio: José e Cinta scoprono la verità sulle condizioni di Bellita (Di giovedì 6 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 7 maggio: nella puntata di domani verrà alla luce una sconvolgente verità su Bellita che il pubblico sa già, ma la famiglia della cantante non ancora. Si parlerà anche di Casilda e Jacinto. Jacinto e Casilda vincono alla lotteria Ebbene sì: alla fine i due cugini realizzano il loro sogno. Tuttavia si tratterà di una vincita meno cospicua di quanto sognavano. Che cosa ne faranno? Una Vita, anticipazioni 7 maggio: la famiglia Dominiguez scopre l’avvelenamento di Bellita Dopo che Emilio vede Margarita versare una strana sostanza nel tè di Bellita, arrivano i risultati delle analisi della Del Campo: è stata avvelenata! Presto (nella puntata di dopodomani) grazie ad Emilio, Cinta e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 maggio 2021) Una: nella puntata di domani verrà alla luce una sconvolgentesuche il pubblico sa già, ma la famiglia della cantante non ancora. Si parlerà anche di Casilda e Jacinto. Jacinto e Casilda vincono alla lotteria Ebbene sì: alla fine i due cugini realizzano il loro sogno. Tuttavia si tratterà di una vincita meno cospicua di quanto sognavano. Che cosa ne faranno? Una: la famiglia Dominiguez scopre l’avvelenamento diDopo che Emilio vede Margarita versare una strana sostanza nel tè di, arrivano i risultati delle analisi della Del Campo: è stata avvelenata! Presto (nella puntata di dopodomani) grazie ad Emilio,e ...

Advertising

LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - NetflixIT : Scrivi qui il FILM che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ma anche di più. - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Ecuador La Corte costituzionale ha depenalizzato l'aborto in caso di stupro. In precedenza, l'aborto… - oscarvalle1984 : RT @RobertoRenga: La Coppa Italia é quella competizione inventata per portare avanti sempre le stesse e garantire interesse televisivo. Cos… - chiaramanii : @LovingxZayn Però ecco, non condanniamo una persona per una visione della vita che ha. Fossero criminali potrei pur… -