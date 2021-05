“Una morte cruenta”. Giovane mamma trovata senza vita (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragedia a San Paolo Bel Sito, piccola cittadina del Nolano, nella provincia di Napoli, dove il cadavere di Ylenia Lombardo, Giovane mamma di 33 anni, è stato rinvenuto semi-carbonizzato all'interno del suo appartamento: la Giovane era originaria di Pago del Vallo di Lauro, nella provincia di Avellino, ma da qualche tempo viveva nel Napoletano. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 maggio, quando alcuni vicini di casa della donna hanno visto del fumo uscire dal suo appartamento, in corso Ferdinando Scala, e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Nola, ma quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento della 33enne hanno trovato il suo cadavere ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragedia a San Paolo Bel Sito, piccola cittadina del Nolano, nella provincia di Napoli, dove il cadavere di Ylenia Lombardo,di 33 anni, è stato rinvenuto semi-carbonizzato all'interno del suo appartamento: laera originaria di Pago del Vallo di Lauro, nella provincia di Avellino, ma da qualche tempo viveva nel Napoletano. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 maggio, quando alcuni vicini di casa della donna hanno visto del fumo uscire dal suo appartamento, in corso Ferdinando Scala, e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Nola, ma quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento della 33enne hanno trovato il suo cadavere ...

