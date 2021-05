Una moneta da mille lire che costa quanto un auto: ce l’avete anche voi? (Di giovedì 6 maggio 2021) quanto vale ad oggi una moneta da mille lire? La risposta lascia tutti a bocca aperta. Monete – Getty ImagesCollezionare monete sta diventando una pratica sempre più diffusa, soprattutto dopo aver appurato gli introiti economici che ne derivano se si possiede un pezzo unico e lo si mette in vendita. Non solo gli esperti del settore, quindi, ma anche persone che semplicemente per fortuna o per caso si ritrovano tra le mani monete rare e decidono di metterle sul mercato secondario. Tuttavia, bisogna stare attenti ai furbi perché il tentativo di ingannare l’altro può essere sempre dietro l’angolo. Le monete raccolte per il collezionismo sono di valute diverse. Si parte dalle vecchie lire, che ormai non sono più in circolazione in Italia dall’anno 2002, in cui è entrato ... Leggi su kronic (Di giovedì 6 maggio 2021)vale ad oggi unada? La risposta lascia tutti a bocca aperta. Monete – Getty ImagesCollezionare monete sta diventando una pratica sempre più diffusa, soprattutto dopo aver appurato gli introiti economici che ne derivano se si possiede un pezzo unico e lo si mette in vendita. Non solo gli esperti del settore, quindi, mapersone che semplicemente per fortuna o per caso si ritrovano tra le mani monete rare e decidono di metterle sul mercato secondario. Tuttavia, bisogna stare attenti ai furbi perché il tentativo di ingannare l’altro può essere sempre dietro l’angolo. Le monete raccolte per il collezionismo sono di valute diverse. Si parte dalle vecchie, che ormai non sono più in circolazione in Italia dall’anno 2002, in cui è entrato ...

Advertising

borghi_claudio : @FrancescoPetra8 Ha una moneta più debole rispetto a quella che avrebbe se avesse il marco quindi ha un vantaggio c… - LucaPanofsky : uno potrebbe rivedere tutta la storia in questa chiave, perché la moneta non è un fatto economico, è un fatto polit… - Rosolin02798689 : Dai tempi dell'eroe dei 'due mondi' dovrebbe esistere una lingua unica e moneta dallo stesso valore per tutto l'Occidente - MoneyControlle1 : La Moneta Digitale Cinese è Una Minaccia Al Dominio Del Dollaro di Franklin Templeton - offertegdt : ? IN REGALO il meno caro di 4 prodotti nel carrello, inserendo il codice QUATTROPERTRE, ed EXTRAOMAGGIO ai primi 10… -