Un senso di malinconia e carica insieme in “Scooter”, il brano di Holy 420 (Di giovedì 6 maggio 2021) “Scooter è un brano che porta dietro di sé una storia vissuta sulla mia pelle. Un brutto incidente nell’agosto del 2016, il giorno prima di San Lorenzo” Da venerdì 30 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Scooter”, il nuovo singolo di Holy 420. Scooter è adrenalina, malinconia, giorni felici spezzati in mezzo secondo, quel breve ma lunghissimo lasso di tempo che basta per cambiare la sorte di una normale giornata da sedicenne spensierato. Scooter sono io, sono i miei amici, è respirare aria diversa. Holy 420 ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Scooter” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? “Scooter” nasce dall’idea di voler rappresentare una situazione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) “è unche porta dietro di sé una storia vissuta sulla mia pelle. Un brutto incidente nell’agosto del 2016, il giorno prima di San Lorenzo” Da venerdì 30 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovo singolo di420.è adrenalina,, giorni felici spezzati in mezzo secondo, quel breve ma lunghissimo lasso di tempo che basta per cambiare la sorte di una normale giornata da sedicenne spensierato.sono io, sono i miei amici, è respirare aria diversa.420 ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? “” nasce dall’idea di voler rappresentare una situazione ...

Advertising

Lopinionista : Un senso di malinconia e carica insieme in “Scooter”, il brano di Holy 420 - iochecazzoneso : @amicii_news L'ultimo giovedì in cui dovrò disinstallare twitter per evitarmi gli spoiler. Che senso di vuoto e di malinconia - laGattaSakura : 'Un senso di malinconia, solitudine, assenza. Il ricordo di ciò che è stato e che tragicamente è venuto a mancare,… - leehyya : no raga comunque la opening seriamente, non so perché mi fa questo effetto. mi sale un senso di nostalgia, malinconia ma è COSÌ BELLA. - VIVALAVIDALOC14 : @martiraranans In arrivo una storia estiva che ha il sapore dei film romantici degli anni 50', storia non destinata… -

Ultime Notizie dalla rete : senso malinconia Musica: Love Trap per rassegna online Ogr Good Vibes ... classico e contemporaneo: un set in cui ogni canzone cattura le emozioni umane più primitive, intrise di un senso di profonda malinconia, di costante ricerca di equilibrio tra amore, perdita e ...

'Multisala' di Franco126, un album fatto di tanto passato e poco presente Le immagini di Che senso ha , Blu jeans , Vestito a fiori , Maledetto tempo , per esempio, sono ... Malinconia che dovrebbe essere accompagnata dalla voce di Franco che, si sa, non è il suo forte, ma in ...

Un senso di malinconia e carica insieme in “Scooter”, il brano di Holy 420 L'Opinionista "La signorina Felicita, ovvero felicità" al Teatro Gobetti Al Teatro Gobetti di Torino, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino, dall’11 al 16 maggio 2021 ritorna Lorena Senestro con la "Signorina Felicita ovvero la felicità", una produzio ...

Nell'era dei cinema chiusi, apre il "Multisala Franchino", che proietta canzoni e splendida malinconia Nell'era dei cinema chiusi, apre il Cinema Franchino, il “Multisala” di Roma che ha titoli per ogni giornata: ritratti di amori malinconici vestiti di fiori, amicizie folli e pellicole sul senso della ...

... classico e contemporaneo: un set in cui ogni canzone cattura le emozioni umane più primitive, intrise di undi profonda, di costante ricerca di equilibrio tra amore, perdita e ...Le immagini di Cheha , Blu jeans , Vestito a fiori , Maledetto tempo , per esempio, sono ...che dovrebbe essere accompagnata dalla voce di Franco che, si sa, non è il suo forte, ma in ...Al Teatro Gobetti di Torino, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino, dall’11 al 16 maggio 2021 ritorna Lorena Senestro con la "Signorina Felicita ovvero la felicità", una produzio ...Nell'era dei cinema chiusi, apre il Cinema Franchino, il “Multisala” di Roma che ha titoli per ogni giornata: ritratti di amori malinconici vestiti di fiori, amicizie folli e pellicole sul senso della ...