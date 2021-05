Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 6 maggio: un nuovo corteggiatore per Silvia? (Di giovedì 6 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 6 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Al Caffè Vulcano, da un po’, c’è un nuovo cliente che sta frequentando assiduamente il locale. Quando Silvia torna dalla vacanza con Michele, l’uomo la saluta con grande calore. Silvia e Michele sono tornati dalla vacanza. La Graziani si confida col cugino Guido sulla sua situazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)“Unal”, puntata del 62021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap napoletana su Rai 3? Al Caffè Vulcano, da un po’, c’è uncliente che sta frequentando assiduamente il locale. Quandotorna dalla vacanza con Michele, l’uomo la saluta con grande calore.e Michele sono tornati dalla vacanza. La Graziani si confida col cugino Guido sulla sua situazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

