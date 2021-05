Un passo dal cielo 6 | le anticipazioni della sesta puntata

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 maggio 2021) A undalla verità su Emma, il rapporto tra Francesco e Dafne arriva a una svolta e cambia ancora una volta le carte in tavola per l'ex comandanteForestale. Comincia così ladi Undal6-I guardiani, la sere di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, che continua a reggere bene con ascolti intorno ai 5 milioni a serata tanto che già si parlapossibile settima stagione: il protagonistafiction prodotta da LuxVide non sa che dovrà presto mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine dell'ex compagna. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 6 maggio. Undal6, le...