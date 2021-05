Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla sesta puntata nel dettaglio. trama quinta puntata Nell’episodio di oggi dal titolo “Il confine” l’attenzione sarà incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che verrà ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Undal6 – I, lastagionefiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte lesullanel dettaglio.quintaNell’episodio di oggi dal titolo “Il confine” l’attenzione sarà incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che verrà ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che ...

