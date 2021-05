Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la settima (Di giovedì 6 maggio 2021) Qual è la trama della prossima puntata, la settima, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore” tutto girerà intorno ad un monastero che si trova arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, verrà ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si metteranno subito al lavoro scoprire la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata di Un passo dal cielo 6, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, i due si troveranno a dover indagare su un convento di monaci e scopriranno che i sentieri del dolore possono ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Qual è la, la, di Undal6 – Iin onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore” tutto girerà intorno ad un monastero che si trova arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, verrà ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si metteranno subito al lavoro scoprire la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nelladi Undal6, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, i due si troveranno a dover indagare su un convento di monaci e scopriranno che i sentieri del dolore possono ...

Advertising

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - gcfko_o : ciao signor ! drop by mentre riassumo storia della corea, sono ad un passo dal piangere per quanto sono stanca ma è… - MCalcioNews : Bologna e Fiorentina, Arnautovic si allontana: l'attaccante è ad un passo dal Krasnodar - chaenazione : e chaeyoung NIENTE neanche l'immagine del profilo guardate. sono già ad un passo dal cambiare il suo ticket con que… - Lucyaglam : RT @LILITH24595979: 'Ho un segreto, un dono o una maledizione, fate voi, ma non posso controllarla...A volte ho dei lampi, vedo delle cose.… -