“Un passo dal cielo 6” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella sesta puntata del 13 maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Torna la seguitissima fiction “Un passo dal cielo 6”, ecco le anticipazioni di quello che accadrà. Siete pronti a scoprirlo? Come ogni giovedì questa sera torna l’amata fiction di Rai Uno “Un passo dal cielo 6” con Daniele Liotti, Aurora Ruffino, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. puntata dopo puntata gli spettatori sono sempre più appassionati e i colpi di scena sono sempre all’ordine….di ogni puntata. Questa sera andrà in onda la sesta puntata, ma è già possibile sapere qualcosa in più, grazie ad alcune anticipazioni, anche sulla settima e penultima puntata che andrà in onda il prossimo giovedì 13 maggio. Non ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) Torna la seguitissima fiction “Undal6”,ledi quello che. Siete pronti a scoprirlo? Come ogni giovedì questa sera torna l’amata fiction di Rai Uno “Undal6” con Daniele Liotti, Aurora Ruffino, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello.dopogli spettatori sono sempre più appassionati e i colpi di scena sono sempre all’ordine….di ogni. Questa sera andrà in onda la, ma è già possibile sapere qualin più, grazie ad alcune, anche sulla settima e penultimache andrà in onda il prossimo giovedì 13. Non ...

Advertising

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - _ilaria145 : RT @p0laz: passo dal non farmi foto per mesi al farmene 263748596 al giorno - lalla_tzn : Non sarà l'uscita in semifinale di Europa league che mi farà smettere di amarti. ?? GRAZIE ROMA, comunque di averci… - DanielaQuatrar1 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Più volte è stato ribadito che il vaccino contro la poliomelite non è mai stato brevet… - GioGorgoglione : @Alf_Pie Non c'é A un passo dal cielo stasera? Pare va forte tra i laziali. Siamo arrivati fino a maggio a farvi gu… -