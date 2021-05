Un altro morto sul lavoro: è un operaio 46enne. FdI sostiene la raccolta fondi per il figlio di Luana (Di giovedì 6 maggio 2021) Un operaio di 46 anni è morto questa mattina in un cantiere a Pagazzano, in provincia di Bergamo. L’incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca. Le generalità della vittima al momento non sono state rese note, ha fatto sapere Areu, l’Agenzia regionale emergenze urgenza. Stando a quanto si apprende, l’operaio sarebbe stato schiacciato da una lastra di metallo caduta dall’alto. Inutili gli interventi degli operatori sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco. L’Italia scossa dalle morti sul lavoro Dunque, si allunga drammaticamente la lista delle morti bianche registrate in questi ultimi giorni in Italia, con la morte, ieri, di Christian Martinelli, l’operaio 49enne di Busto Arsizio, e quella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Undi 46 anni èquesta mattina in un cantiere a Pagazzano, in provincia di Bergamo. L’incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca. Le generalità della vittima al momento non sono state rese note, ha fatto sapere Areu, l’Agenzia regionale emergenze urgenza. Stando a quanto si apprende, l’sarebbe stato schiacciato da una lastra di metallo caduta dall’alto. Inutili gli interventi degli operatori sanitari, che hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco. L’Italia scossa dalle morti sulDunque, si allunga drammaticamente la lista delle morti bianche registrate in questi ultimi giorni in Italia, con la morte, ieri, di Christian Martinelli, l’49enne di Busto Arsizio, e quella ...

