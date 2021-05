Ultime Notizie Serie A: il piano di Mou per la Roma, Italiano in pole per il Sassuolo (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.45 – Italiano pronto a sostituire De Zerbi – L’attuale tecnico del Sassuolo sarebbe vicino a trasferirsi allo Shakhtar Donetsk, Italiano in pole per sostituirlo. I dettagli. Ore 9.30 – Juve-Milan, una partita che vale la stagione – Tra futuro dei tecnici e incasso dalla qualificazione in Champions League, il match di domenica sera varrà molto più di soli tre punti. I dettagli. Ore 9.15 – Inter, i ricavi schizzano con lo scudetto – Boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre dopo la conquista dello scudetto. Ecco di quanto saliranno i ricavi. Ore 9.00 – Le parole di Zola – Gianfranco Zola ha parlato di Mourinho e Conte sulle pagine ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.45 –pronto a sostituire De Zerbi – L’attuale tecnico delsarebbe vicino a trasferirsi allo Shakhtar Donetsk,inper sostituirlo. I dettagli. Ore 9.30 – Juve-Milan, una partita che vale la stagione – Tra futuro dei tecnici e incasso dalla qualificazione in Champions League, il match di domenica sera varrà molto più di soli tre punti. I dettagli. Ore 9.15 – Inter, i ricavi schizzano con lo scudetto – Boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre dopo la conquista dello scudetto. Ecco di quanto saliranno i ricavi. Ore 9.00 – Le parole di Zola – Gianfranco Zola ha parlato di Mourinho e Conte sulle pagine ...

Advertising

Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - fanpage : Contagi in aumento in Francia, sono numeri drammatici - fanpage : In Campania 3.658 morti Covid in 4 mesi: in tutto il 2020 erano stati 2.863 - ViViCentro : #CORIGLIANOCALABRO (CS) – I #Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno denunciato nella giornata di i… - TvRicicla : In diretta alle 12.50 Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile. -