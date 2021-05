Ultime Notizie Serie A: il piano di Mou per la Roma, Italiano in pole per il Sassuolo – VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.05 – Coppa Italia, c’è l’annuncio sullo sponsor: sarà Crypto.com – La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021: «Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia». Ore 13.30 – Fiorentina, Milenkovic amaro: «Tante difficoltà, tutti vorrebbero lottare per l’Europa» – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.05 – Coppa Italia, c’è l’annuncio sullo sponsor: sarà Crypto.com – La LegaA, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021: «LegaA e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia». Ore 13.30 – Fiorentina, Milenkovic amaro: «Tante difficoltà, tutti vorrebbero lottare per l’Europa» – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club ...

