Uk | Johnson alla prova delle urne dopo Covid e Brexit Il rischio delle ‘città rosse’ e il peso della ristrutturazione a Downing Street

(Di giovedì 6 maggio 2021) È l’appuntamento elettorale più importante dal 2019, da quelle elezioni che segnarono il trionfo dei conservatori di Boris, leader Tory e primo ministro. Da allora però la politica britannica è stata scossa da – almeno – due eventi che hanno cambiato il corsostoria del Regno: il primo, già certificato dal referendum del 2016, che è il divorzio dall’Unione europea e il secondo, del tutto imprevedibile e inaspettato, che è la pandemia-19, sulla quale il governo ha saputo cambiare marcia per arrivare a metter in campo unapiù efficienti campagne vaccinali del mondo. A complicare il destino del premier c’è anche il ‘wallpaper gate’, lo scandalo relativo ai lussuosi lavori di restyling nell’appartamento privato del premier a, che ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Uk, Johnson alla prova delle urne dopo Covid e Brexit. Il rischio delle ‘città rosse’ e il peso della ristrutturazione… - fattoquotidiano : Uk, Johnson alla prova delle urne dopo Covid e Brexit. Il rischio delle ‘città rosse’ e il peso della ristrutturazi… - radio3mondo : Boris Johnson, alla vigilia di elezioni chiave in Scozia, intensifica la guerra di parole con il primo ministro Nic… - PasqualeVacca12 : RT @byoblu: Dallo studio che sembra smentire l'efficacia del distanziamento sociale fino alla sospensione del vaccino Johnson & Johnson del… - piemarcy : RT @byoblu: Dallo studio che sembra smentire l'efficacia del distanziamento sociale fino alla sospensione del vaccino Johnson & Johnson del… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson alla

... fossero esse Pfizer, Moderna, AstraZenca o. I primi malesseri iniziano a manifestarsi nella mattinata successiva ma, come fonti vicinefamiglia confermano, non pareva trattarsi di ...... diamo un'ulteriore acceleratacampagna vaccinale, rispettando in pieno le indicazioni del ... 150.600 di Astrazeneca - Vaxzevria , 70.850 di Moderna e 11.400 di. Quantitativi ...Elezioni locali e per i Parlamenti di Galles e Scozia, che vuole un secondo voto sull'indipendenza. Atteso un successo dei conservatori ...Con le prime somministrazioni dei vaccini anti covid all’isola di Capraia e alle Eolie, parte domani venerdì 7 maggio il piano di vaccinazione ...