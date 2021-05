Uiguri | la Nuova Zelanda accusa la Cina di violazioni dei diritti umani

(Di giovedì 6 maggio 2021) La questione deglicontinua a tenere banco, in un periodo complesso per la politica estera cinese. Il parlamento dellaha infattito ladi pesantideinei confronti della minoranza etnica degli. Wellington successivamente ha tentato di parare il colpo perchè laè uno dei suoi

Advertising

IlClerici : @MediasetTgcom24 ecco la nuova priorita dell'Europa!...gli Uiguri! ma io mi chiedo...pa pperche?!...ma ppercheeeee?!?!? - DanielaColi2 : Il governo della Nuova Zelanda ha bloccato una mozione per etichettare il trattamento della Cina nei confronti degl… - Idl3 : RT @DanielaColi2: La Nuova Zelanda si rifiuta di definire genocidio gli abusi sugli Uiguri. Bye bye 5 Eyes - DanielaColi2 : La Nuova Zelanda si rifiuta di definire genocidio gli abusi sugli Uiguri. Bye bye 5 Eyes -

Ultime Notizie dalla rete : Uiguri Nuova

L'Espresso

...un anno d'incontri virtuali imposti dalla pandemia e nel primo summit svolto all'ombra della... Alla seconda gli 'abusi' contro glimusulmani dello Xinjiang (con richiesta di verifiche ...... Italia, Regno Unito, Giappone, Canada, Stati Uniti() contro Russia e Cina, a conferma di una...denunciano inoltre 'le violazioni dei diritti umani e gli abusi' imputati alla Cina contro...Le aziende sovvenzionate extra-Ue con oltre 50 mln per rilevare attività in Europa per oltre 500 mln o partecipare ad appalti da 250 mln dovranno notificare l'operazione a Bruxelles e ottenere la sua ...Russia e Cina nel mirino del G7, il primo dell‘era Biden e in presenza da inizio pandemia. Del resto, il messaggio che arriva nella bozza di conclusioni del vertice di Londra disegna con chiarezza i c ...