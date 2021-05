Advertising

Avvenire_Nei : Von der Leyen: pronti a discutere su proposta Usa - MilanoFinanza : Von der Leyen: pronti a discutere dello stop ai brevetti sui vaccini - giornaleradiofm : Ue,pronti discutere proposta Usa su deroga brevetti Covid: (ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - 'L'Ue è pronta a discutere… - Esaster2 : RT @GiovaQuez: 'L'Europa è l'unica regione democratica al mondo che esporta vaccini su larga scala. Siamo pronti a discutere la proposta US… - rosatoeu : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid'. La presidente della Commissione europea: 'Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : pronti discutere

Agenzia ANSA

Sulla proposta Usa di revocare i brevetti dei vaccini:le modalità. Ue "non progettata per combattere pandemie,Italia le ha chiesto di intervenire e aveva ragione""L'Ue è pronta aqualsiasi proposta che affronti la crisi" del Covid "in modo efficace e pragmatico. Questo è il motivo per cui siamodi come la proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccini Covid potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo". ..."L'Ue è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi" del Covid "in modo efficace e pragmatico. (ANSA) ...Usa vogliono sospendere i brevetti sugli anti-Covid, Ue pronta a parlarne, ong esultano, case farmaceutiche protestano ...