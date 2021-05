Advertising

MussatiGiuliano : RT @davcarretta: L'Ue è pronta a discutere 'quale sia il migior strumento per raggiungere l'obittivo' di vaccinare rapidamente la popolazio… - MussatiGiuliano : RT @davcarretta: I capi di stato e di governo dell'Ue discuteranno della questione dei brevetti sui vaccini Covid-19 durante la loro cena d… - EURACTIVItalia : Gli #StatiUniti hanno annunciato il loro supporto alla sospensione dei #brevetti per i #vaccini anti #Covid, un'ipo… - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Ue pronta a discutere proposta Usa di deroga su brevetti vaccino #ue - albertcampailla : RT @nonna_roma: Dopo annuncio di Biden sulla sospensione dei brevetti ora la Commissione Europea è pronta discutere del tema. Continua la b… -

Ultime Notizie dalla rete : pronta discutere

Il Sole 24 ORE

Nel discorso sullo Stato dell'Unione la presidente della Commissione dice che "la Ue èogni proposta che affronti la crisi in modo pragmatico ed efficace:perciò è anchea ...La Ue apre alla proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale dei brevetti. 'L'Unione èqualsiasi proposta che affronti la crisi del Covid in modo efficace e pragmatico' ha detto Ursula von der Leyen. Fonti Ue hanno fatto sapere che la proposta di deroga sarà ...06 MAG - Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni dei brevetti per i vaccini contro il Covid-19 ed è impegnata "attivamente" ...L’Amministrazione crede fermamente nella protezione della proprietà intellettuale, ma al servizio di porre fine a questa pandemia, sostiene la rinuncia a tali… Leggi ...