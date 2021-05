Udinese, club riconosciuto dalla Fifa come modello globale di gestione ed organizzazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso del prestigioso corso ‘Fifa Diploma in club Management‘ l’Udinese ha ricevuto un altro grande riconoscimento, diventando oggetto di relazione come esempio globale di gestione ed organizzazione di una società. In rappresentanza del club friulano c’era la Strategic Marketing Director, Magda Pozzo, che ha tenuto una lezione in cui sono state illustrate tutte le attività messe in campo in ogni settore dall’Udinese: “E’ motivo di grande soddisfazione essere riconosciuti dalla Fifa come club modello. Il nostro approccio tende sempre all’innovazione sia in ambito sportivo che gestionale. Udinese è una società il cui know how è ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso del prestigioso corso ‘Diploma inManagement‘ l’ha ricevuto un altro grande riconoscimento, diventando oggetto di relazioneesempiodieddi una società. In rappresentanza delfriulano c’era la Strategic Marketing Director, Magda Pozzo, che ha tenuto una lezione in cui sono state illustrate tutte le attività messe in campo in ogni settore dall’: “E’ motivo di grande soddisfazione essere riconosciuti. Il nostro approccio tende sempre all’innovazione sia in ambito sportivo che gestionale.è una società il cui know how è ...

