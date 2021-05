Ucraina | arrestato mercenario originario di Messina

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un 28enne diè stato tratto in arresto dai Carabinieri del Ros in quanto combatteva comein, nel Donbass, nelle fila delle milizie separatiste filorusse (Getty Images)I carabinieri del Ros, con il supporto dei Comandi Provinciali die Lodi, nell’ambito dell’operazione denominata in codice “Ivan”, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di, a carico di un messinese di 28 anni, un “combattente” impegnato nel conflitto armato innella fila delle milizie filorusse e legato al livornese Andrea Palmeri, detto “il generalissimo”. LEGGI ANCHE –> Sassari, cade in una pozza d’acqua un bambino di 18 mesi: perde la vita Reclutato in Italia, il giovane, in cambio di ...

