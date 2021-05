Ubaldo Righetti, l'ex calciatore rassicura tutti: 'Sto meglio, grazie per l'affetto. Mourinho alla Roma grande mossa' (Di giovedì 6 maggio 2021) Ubaldo Righetti rassicura tutti con una telefonata a sorpresa, direttamente dall' ospedale S. Andrea di Roma dove è ricoverato da lunedì scorso dopo essere stato colpito da infarto . L'ex calciatore, ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021)con una telefonata a sorpresa, direttamente dall' ospedale S. Andrea didove è ricoverato da lunedì scorso dopo essere stato colpito da infarto . L'ex, ...

