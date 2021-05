Ubaldo Lanzo si ritira dall’Isola: problemi di salute o c’è qualcosa sotto? (Di giovedì 6 maggio 2021) Ubaldo Lanzo, il cromatologo dell’Isola dei Famosi, si è ritirato dal reality ed è già in rientro verso l’Italia. A darne la conferma è Massimiliano Rosolino, che è andato a confermare quelle che fino a poco fa erano solo supposizioni. Ubaldo Lanzo sta tornando in Italia? “Purtroppo Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche”, ha dichiarato Massimiliano Rosolino. Dopodiché Rosolino ha annullato il televoto in corso e ne ha aperto un altro con protagonisti Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ubaldo Lanzo – official (@il cromatologo Ubaldo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 maggio 2021), il cromatologo dell’Isola dei Famosi, si èto dal reality ed è già in rientro verso l’Italia. A darne la conferma è Massimiliano Rosolino, che è andato a confermare quelle che fino a poco fa erano solo supposizioni.sta tornando in Italia? “Purtroppoha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia eporsi a delle cure mediche”, ha dichiarato Massimiliano Rosolino. Dopodiché Rosolino ha annullato il televoto in corso e ne ha aperto un altro con protagonisti Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da– official (@il cromatologo...

