Ubaldo Lanzo si ritira da L’Isola dei Famosi (Di giovedì 6 maggio 2021) Ubaldo Lanzo si è ritirato da L’Isola dei Famosi, una notizia trapelata e riportata da TvBlog ma ancora non confermata dai profili social della trasmissione che – stando all’anteprima del daytime che vedremo oggi – sappiamo solo il cromatologo lanciato da Piero Chiambretti è stato costretto ad abbandonare la playa per accertamenti medici. Da quel momento Ubaldo non avrebbe più fatto ritorno in spiaggia lasciando definitivamente il gioco. Vi ricordo che questa settimana era anche al televoto (televoto che tuttavia non è stato annullato) contro Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Ubaldo probabilmente è stato costretto a lasciare perché da giorni viveva sotto antidolorifici a causa di un paio di denti che gli si erano rotti proprio su ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021)si èto dadei, una notizia trapelata e riportata da TvBlog ma ancora non confermata dai profili social della trasmissione che – stando all’anteprima del daytime che vedremo oggi – sappiamo solo il cromatologo lanciato da Piero Chiambretti è stato costretto ad abbandonare la playa per accertamenti medici. Da quel momentonon avrebbe più fatto ritorno in spiaggia lasciando definitivamente il gioco. Vi ricordo che questa settimana era anche al televoto (televoto che tuttavia non è stato annullato) contro Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.probabilmente è stato costretto a lasciare perché da giorni viveva sotto antidolorifici a causa di un paio di denti che gli si erano rotti proprio su ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubaldo Lanzo Ubaldo Lanzo si ritira dall'Isola dei Famosi 2021?/ Accertamenti medici dopo malore Brutte notizie per i fan di quello che fino ad adesso è stato il protagonista indiscusso dell' Isola dei Famosi 2021: Ubaldo Lanzo . Il cromatologo arrivato in sordina, è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel programma fino a che non è successo qualcosa di preoccupante. Il calo si è fatto sentire ...

Isola dei famosi 2021: Ubaldo Lanzo lascia il programma e torna in Italia Tvblog Ubaldo Lanzo ha abbandonato L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione Secondo un'indiscrezione Ubaldo Lanzo avrebbe abbandonato L'Isola dei Famosi. Scopriamo tutto ciò che dovrebbe essere accaduto.

Isola 15, Ubaldo Lanzo abbandona il reality Ubaldo Lanzo ha deciso di abbandonare l'Isola 15 per motivi di salute. A dare la notizia in anteprima è stato il sito tvblog.it.

