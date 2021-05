Ubaldo Lanzo lascia l’Isola dei Famosi 2021: i motivi dell’abbandono, cosa succede ora al televoto (Di giovedì 6 maggio 2021) Non c’è pace alle Honduras: l’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi deve improvvisamente dire addio ad un altro naufrago. La maledizione si ripete e sembra che quest’anno non ci sia veramente fine ai patimenti della produzione: dopo Paul Gascoigne, Beppe Braida, Brando Giorgi e Elisa Isoardi, gli ultimi ad aver abbandonato l’Isola, molla la presa anche Ubaldo Lanzo. Isola dei Famosi 2021: Ubaldo Lanzo abbandona il gioco Per quanto la produzione si proponga di rifocillare la rosa di naufraghi inviando di tanto in tanto nuovi concorrenti, questa edizione de l’Isola dei Famosi 2021 sembra fare acqua da tutti i pori. Così infatti, dopo aver già perso una lunga ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Non c’è pace alle Honduras:deidi Ilary Blasi deve improvvisamente dire addio ad un altro naufrago. La maledizione si ripete e sembra che quest’anno non ci sia veramente fine ai patimenti della produzione: dopo Paul Gascoigne, Beppe Braida, Brando Giorgi e Elisa Isoardi, gli ultimi ad aver abbandonato, molla la presa anche. Isola deiabbandona il gioco Per quanto la produzione si proponga di rifocillare la rosa di naufraghi inviando di tanto in tanto nuovi concorrenti, questa edizione dedeisembra fare acqua da tutti i pori. Così infatti, dopo aver già perso una lunga ...

