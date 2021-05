Ubaldo Lanzo ha abbandonato L’Isola dei Famosi | è ufficiale

Advertising

giusymc98 : RT @Novella_2000: Ubaldo Lanzo si è ritirato da L’Isola dei Famosi #isola - Novella_2000 : Ubaldo Lanzo si è ritirato da L’Isola dei Famosi #isola - StraNotizie : Ubaldo Lanzo si ritira da L’Isola dei Famosi - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Ubaldo Lanzo si ritira da L’Isola dei Famosi - 95_addicted : RT @tvblogit: L'@IsolaDeiFamosi perde un altro pezzo: #UbaldoLanzo lascia il gioco e torna in Italia. Il RETROSCENA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ubaldo Lanzo

abbandona l' Isola dei Famosi 2021 . Secondo i colleghi di TVBlog , infatti, il cromatologo sarebbe già in viaggio verso l'Italia, ecco tutti i dettagli.abbandona l'Isola ...Brutte notizie per i fan di quello che fino ad adesso è stato il protagonista indiscusso dell' Isola dei Famosi 2021:. Il cromatologo arrivato in sordina, è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel programma fino a che non è successo qualcosa di preoccupante. Il calo si è fatto sentire ...Secondo un'indiscrezione Ubaldo Lanzo avrebbe abbandonato L'Isola dei Famosi. Scopriamo tutto ciò che dovrebbe essere accaduto.L’Isola dei Famosi 2021 perde pezzi: Ubaldo Lanzo si ritira e torna in Italia. Ilary Blasi non trova pace, concorrenti in fuga. L’ Isola dei Famosi 2021 perde un altro pezzo. Come anticipa TvBlog, Uba ...