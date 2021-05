Ubaldo Lanzo | abbandona l’Isola dei Famosi – Cosa è successo?

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - leggoit : #Isola 2021, Ubaldo Lanzo si ritira dal gioco: «Deve sottoporsi a cure mediche» - hudsonftpayne : RT @trash_italiano: ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso di r… - fanpage : Perché Ubaldo Lanzo si è ritirato dall'#isola - Nadia__Rossi : RT @trash_italiano: ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubaldo Lanzo

si ritira dall'Isola dei Famosi 2021/ Torna in Italia per cure medicheIl daytime dell' Isola dei Famosi 2021 andato in onda oggi, 6 maggio, su Canale 5 conferma l'addio di. Il cromatologo torna in Italia dopo aver avuto problemi di salute in questi ultimi giorni. Dopo accertamenti medici in Honduras, sull'Isola è arrivato un comunicato che ha ufficialmente ...Monica Bellucci, in arrivo un nuovo premio per la bellissima attrice, l'ennesimo della sua straordinaria carriera ...Ubaldo Tanzo ha lasciato definitivamente l'Isola dei Famosi. Per motivi medici il naufrago deve rientrare in Italia. Rosolino ha lanciato un nuovo televoto.