Tv: Sky Original, annunciati i registi della seconda stagione di 'Gangs of London' (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Corin Hardy, Lead Director della seconda stagione di Gangs of London, ha dichiarato: “Aiutare Gareth e il team a dare vita alla prima serie di Gangs of London è stato un tuffo rinvigorente nel mondo della televisione cinematografica. Sono molto orgoglioso delle nomination ai Bafta, è un vero tributo all'incredibile cast e troupe e all'enorme sforzo di squadra. La risposta del pubblico è stata fenomenale ed è quindi un onore ricevere le redini della seconda serie per continuare a costruire il nostro mondo (sotterraneo) e iniziare a raccontare il prossimo capitolo di questa adrenalinica ed emozionante saga criminale". Gareth Evans, produttore esecutivo: “Lavorare a fianco di un team di creativi così ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Corin Hardy, Lead Directordiof, ha dichiarato: “Aiutare Gareth e il team a dare vita alla prima serie diofè stato un tuffo rinvigorente nel mondotelevisione cinematografica. Sono molto orgoglioso delle nomination ai Bafta, è un vero tributo all'incredibile cast e troupe e all'enorme sforzo di squadra. La risposta del pubblico è stata fenomenale ed è quindi un onore ricevere le rediniserie per continuare a costruire il nostro mondo (sotterraneo) e iniziare a raccontare il prossimo capitolo di questa adrenalinica ed emozionante saga criminale". Gareth Evans, produttore esecutivo: “Lavorare a fianco di un team di creativi così ...

TV7Benevento : Tv: Sky Original, annunciati i registi della seconda stagione di 'Gangs of London' (3)... - TV7Benevento : Tv: Sky Original, annunciati i registi della seconda stagione di 'Gangs of London' (2)... - Think_movies : “Gangs of London”: Corin Hardy lead director della seconda stagione della serie Sky Original… - Teleblogmag : Un Oliver Twist 2.0 per il film che interpreta in chiave moderna il grande classico della letteratura firmato Dicke… - telesimo : Annunciati oggi i registi della seconda stagione di #GangsofLondon, il successo globale #Sky Original candidato ai… -