Turismo | Palmucci “Campagna vaccinale fondamentale per la ripresa”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Dopo un anno terribile che abbiamo vissuto a causa del Covid, ci stiamo preparando per una stagione estiva che ci auguriamo possa vedere il ritorno di quei flussi turistici domestici ma anche dei paesi di prossimità”. Lo ha detto il presidente dell’Enit, Giorgio, in occasione della presentazione in Senato del Rapporto sulenogastronomico in Italia 2021. tan/trg su Il Corriere della Città.