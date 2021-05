Turismo | negli agognati ‘pass verdi’ di Draghi al momento vedo piccole grandi contraddizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono rimasto stupito dalla convinzione con cui Marioha annunciato che da metà maggio chi ha avuto il Covid ed è guarito, chi ha fatto un tampone nelle ultime 72 ore o chi si è vaccinato con sieri approvati dall’Unione Europea avrà a disposizione il proprio certificato verde per viaggiare tra regioni in zona rossa o arancione. La cosa in realtà era nell’aria ma pensavo che alla fine, considerata la novità e la complessità del provvedimento, si sarebbe scelto di seguire la scia tracciata dall’Unione con il green pass, la cui sperimentazione dovrebbe partire il 10 maggio e arrivare ad approvazioneStati membri alla fine di giugno. Se la macchina burocratica italiana riuscirà a mettere in pista questilasciapassare in così poco tempo, anticipando quelli della piattaforma europea, non potrò far altro che applaudire il ...