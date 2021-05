Turismo: “il pass vaccinale salva tre miliardi e mezzo di euro in Puglia, riaprire i locali” Coldiretti in riferimento all'annuncio del presidente del Consiglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’arrivo del pass vaccinale per i turisti, occorre procedere alla riapertura dei servizi di ristorazione, anche per l’avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione del numero di contagi. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, in riferimento all’annuncio del premier Mario Draghi dell’entrata in vigore dal 15 maggio del pass verde nazionale per favorire il Turismo, quando si spera che la Puglia riesca finalmente ad uscire dalla zona arancione con la riapertura di 22000 ristoranti, bar, mense e pizzerie e gli agriturismi. L’assenza di turisti italiani e stranieri in vacanza in Puglia grava sull’ospitalità turistica ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Con l’arrivo delper i turisti, occorre procedere alla riapertura dei servizi di ristorazione, anche per l’avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione del numero di contagi. E’ quanto afferma la, inall’del premier Mario Draghi dell’entrata in vigore dal 15 maggio delverde nazionale per favorire il, quando si spera che lariesca finalmente ad uscire dalla zona arancione con la riapertura di 22000 ristoranti, bar, mense e pizzerie e gli agriturismi. L’assenza di turisti italiani e stranieri in vacanza ingrava sull’ospitalità turistica ...

